ÇUMRA’DA ‘’MEDYA OKURYAZARLIĞI’’ KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

Konya’nın Çumra ilçesinde,ders dışı faaliyetlerle eğlenerek aktif öğrenme e-twinning projesi kapsamında, ’’Medya Okuryazarlığı’’ konulu çevrimiçi konferans düzenlendi.

Çumra Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Melek Tokgöz koordinatörlüğünde gerçekleşen konferansın konuğu Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezinden Hüseyin Sayın Oldu.

Hüseyin Sayın programa ‘’medyayı anlama’’ ve ‘’medya ile anlatma’’ kavramlarını açıklayarak başladı. Medya okuryazarlığının ne olduğu ve niçin önemli olduğuna değindi. Medya kelimesinin ne anlama geldiğinden ve neler çağrıştırdığından bahsetti. İletişim ortamı ve iletişim araçlarından söz etti.

Sayın; konuşmasında, medyanın tarihsel gelişiminden,medyanın kullanım amaçlarından ve işlevlerinden söz etti.Medya okuryazarlığı hakkında yaklaşımlardan bahsetti ve medya okuryazarlığı becerilerine değindi. Medya okuryazarlığı becerilerini tek tek açıklayarak örneklerle süsledi. Medya okuryazarlığı becerilerinin ne kadar önemli bir konu olduğunu ifade etti. Medyanın kendine özgü dilinden ve medya kuruluşlarına gelen güncel haberlerden bahsetti. Medya okuryazarı kimdir sorusu üzerinde durdu.

Gönderi, fotoğraf, video vb. paylaşırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetti. Medya okuryazarının görevlerine değindi.

Programla medya ve medya okuryazarlığı ile ilgili toplumda farkındalığın artması amaçlandı. A.ARAN