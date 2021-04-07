ÇUMRA’DA RAMAZAN YARDIMLARI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, ilçedeki STK temsilcileri ile bir araya gelerek Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlarla ilgili istişare toplantısı düzenledi.

Çumra Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerine devam ediyor. Belediye ve ilçedeki STK’ların işbirliği ile Ramazan ayı öncesi Çumra’da ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılacak çalışmaların planlaması için bir istişare toplantısı düzenlendi. Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ve Sosyal yardım kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak yardım malzemelerinin tedariki ele alındı.Yapılacak yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “Ramazan ayı içerisinde ve İnşallah daha sonrasında belediyemizin ve sosyal yardımlaşma kuruluşlarımızın kayıtlarında bulunan 2 bin ailemizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında işbirliğimizi sağlamak ve kuvvetlendirmek olacak” dedi.

“SOSYAL YARDIM SEFERBERLİĞİ OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Çumra’da sosyal yardım konusunda Belediye ve sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde güvenli ve koordineli bir seferberlik oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Candan; “Bu mübarek ayda değerli hemşehrilerimizin yapacağı yardımları STK’larımız ile oluşturduğumuz platform içerisinde Çumra Belediyesi olarak koordineli bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Bilgisayar sistemi üzerinden oluşturduğumuz ‘Sosyal Yardım Platformu’ aracılığı ile bir aileye yapılan yardımı diğer yardım kuruluşlarımızda görebiliyor. Dolayısıyla çok fazla mükerrer yardım verilmesini önlemek ve bu sayede daha fazla ihtiyaç sahibi ailemize ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Bu sayede gerek gıda yardımı gerek giyecek yardımı konusunda değerli hemşehirlerimizin yaptığı yardımlar belediyemiz ve sosyal yardım kuruluşlarımızın aracılığı ile güvenilir bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Rabbim bu konuda tüm kurumlarımız ile sağladığımız birlik ve beraberliğimizi daim etsin İnşallah. Cenab-ı Hakkın lütfu ile Ramazan ayından sonrada bu yardımları ayını koordinasyon ve sistemle sürdürebilmeyi arzu ediyoruz. Ramazan-ı Şerif’in hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm Çumralılar olarak sosyal yardım çalışmalarımızı bir seferberliğe dönüştürmeyi Rabbimden niyaz ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen istişare toplantısına katılan STK tescilcilerinden belediye başkanı Recep Candan’a kurulan platform ve bu birliktelikten dolayı teşekkür etti.

A.ARAN