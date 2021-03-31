ÇUMRA’DA YAYA GEÇİTLERİNE ‘KIRMIZI ÇİZGİ’

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir’ uygulaması kapsamında, Çumra’daki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi.

Çumra’da Halit Oflaz ve Alparslan Türkeş Caddeleri üzerindeki yaya geçidinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Hüseyin Ece ve Çumra Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Alagöz, kurum amirleri, öğrenciler, jandarma ve polis ekipleri katıldı. ‘Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir’ uygulaması kapsamında, Çumra Belediyesi tarafından yaya geçidine kırmızı çizgi çizildi.

Daha sonra polis ve jandarma ekipleri, durdurdukları sürücülere broşür dağıtıp, yaya geçitleri hakkında bilgi verdi. Çumra’daki tüm yaya geçitlerine de kırmızı çizgiler çizilerek, sürücüler bilgilendirildi.