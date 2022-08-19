ÇUMRA’DA YILLAR SONRA TARIM BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Çumra Belediyesi geçmiş yıllarda düzenlenen Tarım Bayramı etkinliklerini bu yıl yeniden düzenleyecek.

İçerinde bir çok kapsamlı etkinliğin olacağı Çumra Çatalhöyük Tarım Bayramı’nda farklı kategorilerin olacağı yarışmalar da düzenlenecek. Çumra’nın çiftçi memleketi olması hasebiyle yarışmanın içeriği ilçeye has; Kavun, Şeker Pancarı, Denelik Mısır ve Çerezlik Kabak ürünlerinin değerlendirilmesi ile oluşturulacak. Yarışmada farklı kategorilerde dereceye girecek olan yetiştiricilere sırlamaya göre ödüller verilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan; 10 Bin Yıllık Tarım Şehri Çumra’mızda özlediğimiz ‘Tarım Bayramımızı’ yeniden gerçekleştiriyoruz…Coğrafi işaret aldığımız, artık tescilli olarak marka haline gelene Çumra kavunumuzun da tanınırlığını daha da arttırmak için öncesinde güzel bir yarışma yapmak istedik… Eşsiz bir coğrafya da yaşıyoruz. İlçemizde bereketli topraklarımızın bizlere sunduğu yöremize has bir çok ürünümüz bu vesile geçmiş yıllarda olduğu gibi Çumra’mızın tüm tarımsal değerlerini muhafaza etmek için çaba sarf ediyoruz. Tarımsal ürünlerimizin korunup gelecek nesillere de aktarılması için yaptığımız bu etkinlikler faydalı olacak. Biz bu etkinliklerin sürdürülebilirliği açısından gelecek yıllarda da yapmayı planlıyoruz. Ben bölgemizdeki çiftçilerimizin de etkinliğimizde olmalarını istiyor ve kendilerini davet ediyorum.” dedi. Yarışma ile ilgili müracaatlar Çumra Belediyesi Bası Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden veya internet üzerinden online gerçekleştirilecek.

Başvuru ve detaylara bu linkten ulaşabilirsiniz; http://tarim.cumra.bel.tr A.ARAN