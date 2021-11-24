ÇUMRA’DA YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çumra belediye ekipleri yol açma ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ilçede yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk olarak gençler ile bir araya geldikleri programa dair açıklamalarda bulunan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, ayrıca ilçede yürütülen altyapı faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı. Başkan Candan yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: “AK Parti Çumra Gençlik Kolları Başkanımız Halil İbrahim Gözüaçık, TÜGVA Çumra Şube Başkanımız Akif Erfidan ve sevgili gençlerimiz ile birlikte Metin Boydak hocamızın sohbetine katıldık. Belediye ekiplerimiz çalışmalara aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlçemize bağlı Baraj Mahallesi’nde kilitli parke yenileme çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Kuzucu ve Dedemoğlu mahallelerimizde bulunan imarlı yollarımızda yol açma ve altyapı çalışmalarımız sürüyor.” A.ARAN