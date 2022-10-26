ÇUMRA’DA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çumra’da yol yapım onarım çalışmaları durmaksızın devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Çumra Belediyesi işbirliği ile süren çalışmalarda İzzetbey Mahallesinde sıcak asfalt döşeme çalışması ve Çukurkavak – Afşar bağlantı yoluna satıh kaplaması yapıldı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Recep Candan pazar günü dahil mesai yapan çalışanlara teşekkürlerini iletti. A.ARAN
KONYA HABER27 Ekim 2022
KONYA HABER27 Ekim 2022
KONYA HABER27 Ekim 2022
KONYA HABER27 Ekim 2022
KONYA HABER27 Ekim 2022
GÜNDEM27 Ekim 2022
GÜNDEM27 Ekim 2022
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