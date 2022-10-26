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ÇUMRA’DA YOL YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

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Ekim 26, 2022 05:43
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Çumra’da yol yapım onarım çalışmaları durmaksızın devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Çumra Belediyesi işbirliği ile süren çalışmalarda İzzetbey Mahallesinde sıcak asfalt döşeme çalışması ve Çukurkavak – Afşar bağlantı yoluna satıh kaplaması yapıldı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Recep Candan pazar günü dahil mesai yapan çalışanlara teşekkürlerini iletti. A.ARAN
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