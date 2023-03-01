ÇUMRA’DAN DEPREM BÖLGESİNE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ

Çumra’da yetiştiriciler tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere 278 damızlık küçükbaş hayvan toplandı.

Çumra’da deprem bölgesindeki afetzedeler için her alanda yardım çalışmaları devam ediyor. Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların çağrısıyla afetzede yetiştiriciler için 278 küçükbaş hayvan toplandı. Çumra Hayvan Pazarında toplanan küçükbaş hayvanlar kamyonlarla deprem bölgesi olan Gaziantep’e gönderildi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölge halkın yaralarını sarmak için ilk günden bu yana Çumra olarak büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirten Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza Çumra olarak her alanda yardım ediyor, biz buradayız diyoruz. Yaraları hep birlikte sarıyoruz. Bunun için bölgedeki vatandaşlarımızın hemşehrilerimizden gelen yardımlarla birlikte destek oluyoruz. Bir yandan deprem bölgesinde sıcak yemek dağıtımlarımız sürerken bir yandan da oradaki vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde barınması için konteynır mahallesi oluşturuyoruz. Bunun yanında bölgedeki üretiminde sürdürebilirliğini sağlamak en az bu konular kadar önemli. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız değerli hemşehrimiz Sayın Murat Kurum’un koordinatörlüğünü yürüttüğü deprem bölgesi Gaziantep’deki küçükbaş hayvanları telef olan vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze olsa sarabilmek için Çumra’lı hemşehrimizin destekleriyle 278 adet damızlık küçükbaş hayvanımızı gönderdik.

Muhtarlarımız başta olmak üzere Çiftçi Mallarını Koruma Derneğimize ve destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunarım. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun.” dedi. F.ÖZKAN