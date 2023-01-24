ÇUMRA’LI ÇOCUKLARIN ŞİVLİLİK SEVİNCİ

Çumra’lı çocukları şivlilik heyecanı sardı. Çumra Belediyesi çocuklara özel şivlilik paketleri hediye etti.

Üç ayların başlangıcında en eski dini geleneklerden biri olan şivlilik kültürünün yaşatılması amacıyla Çumra Belediyesi, yaptığı özel etkinliklerle çocukları sevindirmeye bu yılda devam ediyor. Çocukların heyecanla beklediği şivlilik için Çumra Belediyesi hediye paketi hazırladı. Belediye, başvuruda yer alan yaklaşık 5 bin paketi kapı kapı dolaşarak çocuklara dağıtıyor. Çocuklara özel şivlilik paketinde sürpriz hediyeler yer alıyor. Hediyelerini teslim alan çocukların mutlu olduğunu gören ebeveynler Çumra Belediyesinin bu hizmetinden dolayı teşekkürlerini ve memnuniyetlerini dile getirdi.

Osmanlı zamanından bu yanan süregelen bir Konya geleneği olan şivlilik geleneğinin ilçede yaşatılması gerektiğini söyleyen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan; “Bu yılda şivlilik geleneğimiz ile çocuklarımızı sevindirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Amacımız hem Konya’nın önemli bir geleneğini yaşatmak hem de yavrularımızın ara tatillerine mutlu bir şekilde girmelerini sağlamak. Bu kapsamda ilçe genelindeki 5-10 yaş arası çocuklarımızın şivlilik hediyelerini ekiplerimiz ve PTT aracılığıyla ulaştırmış olduk. Böylece üç ayların da başlangıcını tüm Çumra olarak hatırladık” dedi. F.ÖZKAN