ÇUMRALI ENES HALTERDE TÜRKİYE 3’ÜNCÜSÜ

Ankara Kahramankazan’da 22-24 Eylül tarihleri arasında Naim Süleymanoğlu Belediyeler Arası Türkiye Halter Şampiyonası düzenlendi. Ankara’da gerçekleşen şampiyonaya Yiğit Can Çatalhüyük Çumra Belediyespor Kulübü de katılım gösterdi.
Yiğit Can Çatalhüyük Çumra Belediyespor Halter takımından Enes Veli Bal Türkiye 3.’sü oldu. Çumra Belediyesi 3. olan sporcuyu ve teknik heyeti tebrik eden bir açıklamada bulundu. A.ARAN
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