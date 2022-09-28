Son dakika haberleri
Anasayfa / Çumra Haber / ÇUMRALI ENES HALTERDE TÜRKİYE 3’ÜNCÜSÜ

ÇUMRALI ENES HALTERDE TÜRKİYE 3’ÜNCÜSÜ

ABONE OL
Eylül 28, 2022 06:08
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Ankara Kahramankazan’da 22-24 Eylül tarihleri arasında Naim Süleymanoğlu Belediyeler Arası Türkiye Halter Şampiyonası düzenlendi. Ankara’da gerçekleşen şampiyonaya Yiğit Can Çatalhüyük Çumra Belediyespor Kulübü de katılım gösterdi.
Yiğit Can Çatalhüyük Çumra Belediyespor Halter takımından Enes Veli Bal Türkiye 3.’sü oldu. Çumra Belediyesi 3. olan sporcuyu ve teknik heyeti tebrik eden bir açıklamada bulundu. A.ARAN
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.