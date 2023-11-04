Depremzedelere 2023 yılı tarifesine göre tazminat önerisi

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK), 6 Şubat depremlerinde evleri hasar gören vatandaşlara 2022 yılı tarifesine göre ödenen sigorta tazminatının, 2023 yılı tarifesine göre ödenmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören pek çok vatandaş, sigorta tazminatının 2022 yılı için geçerli metrekare birim fiyatı üzerinden hesaplandığını belirterek, tazminatın 2023 yılı birim fiyatı üzerinden hesaplanarak ödenmesi talebiyle, KDK’ya başvuru yaptı. KDK, mağduriyetlerin giderilmesi için düzenleme yapılması hususunda Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı ile Sigortacılık ile Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı’na tavsiye kararı gönderdi.

Buna göre; sigorta poliçelerindeki esaslı tarife değişikliklerinin sigorta sahiplerinin açık bilgisine sunulmadan, eski tarife üzerinden hak sahiplerine ödeme yapılması depremzedelerin mağduriyetine yol açtığı belirlendi. Zorunlu deprem sigortasının sağladığı teminatların ülkenin birçok yerinde ve konut tipine göre gerçek sigorta değerinin altında olduğu kaydedildi. Sosyal adaletin sağlanması ve depremden etkilenen kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına ödemelere ilişkin mevzuatta düzenleme gerçekleştirilmesi gerektiği ve ödemelerin 2023 yılı tarifesine göre yapılmasının sağlanması gerektiği kaydedildi.