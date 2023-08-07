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Derince’deki patlamada yaralı sayısı 10’a yükseldi

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Ağustos 7, 2023 13:09
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YARALI SAYISI 10’A YÜKSELDİ

Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 10’a çıktı. Silolarda patlamanın yaşandığı an güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Patlamanın ardından yaralananların vücutlarında yanıklar oluştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),
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