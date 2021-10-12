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DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSLARINA DEVAM EDİYOR

DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSLARINA DEVAM EDİYOR

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Ekim 12, 2021 12:52
DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSLARINA DEVAM EDİYOR
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve öğrencilerin derslerde ki eksikliklerini gidererek sınava hazırlamak amacıyla açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına devam ediyor. İlçe Milli Eğitim müdürü Mehmet Altunyaldız Yenisu ve Apa mahallelerindeki okullarda açılan kurslarda incelemede bulundu, öğrencilerle sohbet etti. Kurslarda görev alan ögretmenlere teşekkür etti, öğrencilere başarılar diledi. A.ARAN
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