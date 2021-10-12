Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve öğrencilerin derslerde ki eksikliklerini gidererek sınava hazırlamak amacıyla açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına devam ediyor. İlçe Milli Eğitim müdürü Mehmet Altunyaldız Yenisu ve Apa mahallelerindeki okullarda açılan kurslarda incelemede bulundu, öğrencilerle sohbet etti. Kurslarda görev alan ögretmenlere teşekkür etti, öğrencilere başarılar diledi. A.ARAN
GÜNDEM15 Ekim 2021
GÜNDEM15 Ekim 2021
GÜNDEM15 Ekim 2021
SPOR15 Ekim 2021
GÜNDEM15 Ekim 2021
SPOR15 Ekim 2021
SPOR15 Ekim 2021
TORKU ŞEKERSPOR’DAN BÜYÜK BAŞARI; TORKU ŞEKERSPORLU ALİ İHSAN EĞİN BALKAN ŞAMPİYONU OLDU
DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSLARINA DEVAM EDİYOR
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