DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSLARINA DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve öğrencilerin derslerde ki eksikliklerini gidererek sınava hazırlamak amacıyla açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına devam ediyor. İlçe Milli Eğitim müdürü Mehmet Altunyaldız Yenisu ve Apa mahallelerindeki okullarda açılan kurslarda incelemede bulundu, öğrencilerle sohbet etti. Kurslarda görev alan ögretmenlere teşekkür etti, öğrencilere başarılar diledi. A.ARAN