DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSLARINDA EĞİTİM DEVAM EDECEK

Çumra’da koronavirüs vakalarının artmasıyla ilçe Hıfzısıhha kurulu kararı gereği ilçe merkez mahallerdeki tüm okulları, İçeriçumra, Türkmencamili, Yenisu, Sürgüç, Adakale ve Uzunkuyu mahallelerindeki okullarının açılma süreci bir hafta ertelendi. Bu okullarda eğitim öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacak, Eğitim öğretim ertelenen okullarızda 8 ve 12. sıniflarda Destek Yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenler, öğrenciler sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Eğitim öğretim Ertelenen okullarda eğitim öğretime 19 Nisan da başlanması planlanmakta olup, okulların açılıp açılmayacağı 16 Nisan’da tekrar değerlendirilecek. Bunun dışındaki diğer mahallelerdeki okullarda eğitim-öğretime ve DYK kurslarına devam edilecek.

Tüm Liselerin 12. sınıflarında 2.dönem yazılı sınavlarına pandemi için gerekli tedbirler alınarak yapılmaya devam edilecek. Milli Eğitim bakanlığına bağlı okullarında destekleme ve yetiştirme kurslarında görevli olan öğretmen ve derse girecek olan öğrenciler okullarından alacakları belge hafta sonları kısıtlamasından muaf olacak. A.ARAN