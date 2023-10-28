Deveci Armudu Hasadıyla Çiftçilerin Yüzü Güldü

Deveci armudu yüzleri güldürdü

BURSA – Bursa’nın İnegöl ilçesinde deveci armudunda hasat başladı. Rekolte düşüklüğü yaşanan armutta fiyatlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

İnegöl’e bağlı Küçükyenice Mahallesi’nde Deveci armudu hasadını inceleyen Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, üreticilerle bir araya geldi. İnegöl’de 14 bin 700 dönüm alanda armut yetiştirildiğini söyleyen Başkan Çelik, yağmurların ve aşırı sıcaklar nedeniyle rekolte düşüklüğüne rağmen güzel ürün aldıklarını belirtti.

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Sezai Çelik, “Bugün armut hasadının olduğu Küçükyenice Mahallesi’nde Halil İbrahim Özenç’in bahçedeyiz. İnegöl’de 14 bin 700 dekar alanda armut yetiştiriciliği yapılmakta. Hasadı yapılan diğer cinslerinden sonra en son hasadı yapılan armut Deveci armududur. Şu an onun hasadı yapılmakta. İnegöl’ümüze baktığınız zaman yaklaşık 90 bin ton armut üretimi yapılmakta. Fakat bu sene ülkemizin her yerinde olduğu gibi, bizde de özellikle 2 ay süren yağmurlar ve daha sonra aşırı sıcaklıklardan dolayı rekolte düşüklükleri bizde de mevcut. Bu bahçe nispeten daha iyi görünüyor ama birçok bahçelerde rekolte düştü. Fiyatları da söyleyeyim; geçen sene 7 TL civarında olan deveci armudu fiyatı, bu sene 14 ila 17 TL arasında kalitesine, cinsine göre değişmekte. Erkenci armutlar aslında baktığınız zaman deveci armudu hepsinden daha lezzetli olmasına rağmen erkenci armutları fiyatları daha iyiydi. Deveci armudun fiyatı da 14-17 arasında değişmekte. Eğer rekolte düşüklüğü olmasaydı bu sene çiftçimiz daha çok para kazanacaktı ve daha çok mutlu olacaktı” dedi.

İhracat konusunda da bilgi veren Çelik, “Bizim armudumuz ihracata da gidiyor ama aynı zamanda şu anda soğuk hava depolarına gitmekte bu armutlar. Bir yandan tüketim amaçlı Türkiye’nin çeşitli büyük şehirlerine de gidiyor ama daha çok soğuk hava depolarına gidiyor. Daha sonraki süreçte de ihracatı devam ediyor. Şu anda buradan ihracata da gider ama asıl daha sonraki süreçte ihracat oluyor. Tüm dünyanın çeşitli ülkelerine armut ihracatı gerçekleştirmekteyiz” diye konuştu.