27,00970.34%
29,75140.27%
1.680,64-0,03%
7470.1-0,03%
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde, Ankara’da ” Türkiye Yüzyılı’nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli” düzenlendi.
Diplomatik kaynaklara göre, 14. Büyükelçiler Konferansı’nın resmi açılışından sonra Bakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen panele, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.
Panelde küresel ekonomik ve mali gidişat, enerji güvenliği, Türkiye’nin dış ticari ilişkileri, küresel ticaretin durumu, milli teknoloji hamlesi ve tedarik zincirlerinin durumu gibi konularda kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.
Panelde, dünyanın en büyük beş diplomatik ağından birine sahip Dışişleri Bakanlığı teşkilatı ile ilgili bakanlıkların bu alanlardaki eşgüdümü nasıl artırılabileceği de istişare edildi.
DÜNYA1 dakika önce
DÜNYA13 dakika önce
DÜNYA23 dakika önce
DÜNYA35 dakika önce
DÜNYA46 dakika önce
DÜNYA56 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Türkiye Yüzyılı’nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli düzenlendi
Çin’in Döviz Rezervleri Temmuzda 3,2 Trilyon Doları Aştı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fındık alım fiyatı Giresun kalite için 84 lira, Levant için 82,50 lira olarak belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.