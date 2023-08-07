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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Türkiye Yüzyılı’nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli düzenlendi

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Ağustos 7, 2023 18:42
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde, Ankara’da ” Türkiye Yüzyılı’nda Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Enerji Paneli” düzenlendi.

Diplomatik kaynaklara göre, 14. Büyükelçiler Konferansı’nın resmi açılışından sonra Bakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen panele, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Panelde küresel ekonomik ve mali gidişat, enerji güvenliği, Türkiye’nin dış ticari ilişkileri, küresel ticaretin durumu, milli teknoloji hamlesi ve tedarik zincirlerinin durumu gibi konularda kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

Panelde, dünyanın en büyük beş diplomatik ağından birine sahip Dışişleri Bakanlığı teşkilatı ile ilgili bakanlıkların bu alanlardaki eşgüdümü nasıl artırılabileceği de istişare edildi.
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