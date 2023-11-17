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Edirne Ticaret Borsası’nda Buğday Fiyatları Yükseldi

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Kasım 17, 2023 14:51
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Edirne Ticaret Borsası’nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,490 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg8,0058,490AyçiçeğiKg14,10614,507

Kaynak: AA
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