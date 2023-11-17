28,69100.12%
31,22910.24%
1.830,870,29%
7836.830,29%
Edirne Ticaret Borsası’nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,490 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg8,0058,490AyçiçeğiKg14,10614,507
Kaynak: AA
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
DÜNYA17 Kasım 2023
Edirne Ticaret Borsası’nda Buğday Fiyatları Yükseldi
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