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Edirne’de Alkollü Araç Kullanan Sürücülere Ceza Kesildi

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Ağustos 7, 2023 07:48
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Edirne’de alkollü araç kullanırken yakalanan sürücüler hakkında işlem yapılarak ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetiminde Koca Sinan Mahallesi’nde araçları durdurdu.

Polis ekipleri sürücülerden C.A’nın 1.05, A.Y’nin 1.17 ve E.N’nin ise 2.52 promil alkollü olduğunu belirledi.

Sürücüler hakkında işlem yapılarak ceza kesildi.

Evinin önündeki motosikleti çalındı

Edirne’de park halindeki bir motosiklet çalındı.

Sarıcapaşa Mahallesi’nde yaşayan R.B. motosikletini evinin önüne park etti.

Döndüğünde motosikletini bulamayan R.B. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundu.

Aracının aküsü çalındı

Edirne’de bir aracın aküsü çalındı.

Talatpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Tikveşli Caddesi’ne aracını park eden E.O. döndüğünde aracını çalıştırmak istedi.

Araca çalışmayan ve yaptığı kontrolde akünün yerinde olmadığını gören E.O. Selimiye Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundu.
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