Edirne’de Kuru Fasulye Üreticileri Zam Talebinde Bulundu

Edirne’de kuru fasulye üreticisi, girdi maliyetlerinin artışından dolayı bu sene kuru fasulyenin kilogram satış fiyatına yüzde yüz zam yaptı. Üretici Tunay Aslan, “Biz 125 liradan fasulyeyi satmaya çekiniyoruz ama artan maliyetler karşısında 125 lira uygun bir rakam. Belki bunu alacak insanlar farklı düşünebilir. Mazot, gübre bütün fiyatlar aldı başını gitti” dedi.

Geçen sene sezonda kilosu 60 liradan kuru fasulye bu sene üreticinin girdi maliyetlerinin artmasıyla kilogram satış fiyatı 125 lira olarak belirlendi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, dün Edirne’nin Havsa İlçesine bağlı Arpaç Köyü’nde kuru fasulye hasadına katıldı. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Yazgan, fasulye üreticisine destek verilmesi gerektiğini söyledi.

“ÜRÜN UCUZLASIN BU ÜRÜN HERKESİN EVİNE GİRSİN”

Yazgan, şunları kaydetti:

“Çiftçimiz tam 4 aylık bir süreçle ekimi gerçekleştirdi. Bugün artık biçiyor. Tabi biçiyor ama yürekler kan ağlıyor. Bugün fasulye fiyatını çiftçimiz 125 lira belirlemiş. Alan mutsuz, yetişemiyor. Çiftçimiz mutsuz, kazanamıyor. Acaba bundan sonraki senelerde çiftçimiz fasulyeyi ekmeye devam edebilecek mi? Geçen sene köyümüzde 500 dönüm ekim yapılmıştı çünkü devletin az da olsa desteği vardı. Bu sene hiçbir desteğini göremedik. Sadece fasulyeyi almakla bitiyor mu? Bunun evdeki masrafı var, gaz, yağ, ekmek, suyu var. Bunları da üst üste koyduğumuzda demek ki bir ailenin fasulye yeme masrafı 300 liralara yaklaşmış durumda. Soruyorum hükümete, bu insanlar nasıl doyacaklar, nasıl beslenecek bu çocuklar. Bununla ilgili çözüm bekliyoruz. Özellikle fasulye üreticimize en azından bu sene yapmadınız ama seneye destek verin ki, bu ürün ucuzlasın bu ürün herkesin evine girsin.”

“MASRAFIMIZ GERÇEKTEN ÇOK”

Üretici Tunay Aslan da, şunları söyledi:

“Biz 125 liradan fasulyeyi satmaya çekiniyoruz ama artan maliyetler karşısında 125 lira uygun bir rakam belki bunu alacak insanlar farklı düşünebilir. Mazot, gübre bütün fiyatlar aldı başını gitti. Yüzde 300-400 oldu. Su fiyatları da yükseldi. Masrafımız gerçekten çok. Masrafımız dönümüne en azından 7-8 bin lirayı bulmuştur. Gerçekten maliyeti yüksek bir çeşit bu. Fasulye emek isteyen bir işçilik. En az 20 sefer elden geçen bir ürün. Sadece tarladan makineyle hasat etmekle bitmiyor. İiçilik bundan sonra evde devam edecek. Köyde kadınlar imece usulü topluyorlar. Sökmesinin dönümü bin lira, makine saatini bin liraya çıkarıyor. Atıcı bin lira alıyor. Herşey parayla dönüyor.”