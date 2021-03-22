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EĞİTİME KORONAVİRÜS ENGELİ DEVAM EDİYOR

EĞİTİME KORONAVİRÜS ENGELİ DEVAM EDİYOR

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Mart 22, 2021 05:30
EĞİTİME KORONAVİRÜS ENGELİ DEVAM EDİYOR
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İlçemizde koronavirüs vakalarının artmasıyla ilçe Hıfzısıhha kurulu kararı gereği ilçe merkez mahallemizin tüm okulları, okçu, Karkın, içeriçumra, Türkmencamili ve Gökhüyük mahallelerimizin okullarının açılma süreci bir hafta ertelenmiştir. Bu okullarımızda eğitim öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır, Eğitim öğretim ertelenen okullarımızda DYK kursları ise yapılmayacaktır.Ertelenen okullarımızda  eğitim öğretime 29 Mart’ta başlanması planlanmakta  olup, okulların açılıp açılmayacağı 26 Mart’ta tekrar değerlendirilecektir.  Bunun dışındaki diğer mahallelerimizdeki okullarda eğitim-öğretime devam edilecektir.Tüm Liselerimizde  birinci dönem  yapılamayan yazılı sinavlar  ve ikinci dönem sorumluluk sınavlarına pandemi için  gerekli tedbirler alınarak yapılmaya devam edilecektir.

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