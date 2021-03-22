EĞİTİME KORONAVİRÜS ENGELİ DEVAM EDİYOR

İlçemizde koronavirüs vakalarının artmasıyla ilçe Hıfzısıhha kurulu kararı gereği ilçe merkez mahallemizin tüm okulları, okçu, Karkın, içeriçumra, Türkmencamili ve Gökhüyük mahallelerimizin okullarının açılma süreci bir hafta ertelenmiştir. Bu okullarımızda eğitim öğretim uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır, Eğitim öğretim ertelenen okullarımızda DYK kursları ise yapılmayacaktır.Ertelenen okullarımızda eğitim öğretime 29 Mart’ta başlanması planlanmakta olup, okulların açılıp açılmayacağı 26 Mart’ta tekrar değerlendirilecektir. Bunun dışındaki diğer mahallelerimizdeki okullarda eğitim-öğretime devam edilecektir.Tüm Liselerimizde birinci dönem yapılamayan yazılı sinavlar ve ikinci dönem sorumluluk sınavlarına pandemi için gerekli tedbirler alınarak yapılmaya devam edilecektir.