Ekonomi yönetiminden Cumhuriyet’in 100. yılı mesajları

Türkiye’nin ekonomi yönetimi Cumhuriyet’in 100. yılına ilişkin kutlama mesajlarını sosyal medya hesaplarından yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya platformu üzerinden Cumhuriyet’in 100. yılına ilişkin kutlama mesajlarını paylaştı.

Şimşek, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını kutlamak amacıyla bakanlık tarafından “nesillere armağan” olacak hatıra para basıldığını bildirerek, “Cumhuriyetimizin eşsiz ışığı yolumuzu ilelebet aydınlatmaya devam edecektir.” ifadesini kullandı.

Bolat, paylaşımında Cumhuriyet’i ilk günkü heyecan ve gururla yaşatmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, “Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Anıtkabir ziyaretinde bulunduklarını ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki tebrik programına katıldıklarını belirterek, “Aziz Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, paylaşımında Cumhuriyet’in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyorum.” değerlendirmesine yer verdi.

Bakan Kacır ise X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kuvayı Milliye saflarında mücadele etmiş kahramanlarımızı, tarih boyunca bu vatan için can vermiş şehitlerimizi, cepheden cepheye koşmuş gazilerimizi, devletimize sadakatle hizmet etmiş devlet adamlarımızı, Cumhuriyetimizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştiren öğretmenlerimizi, ülkemizin kalkınmasına omuz vermiş emekçilerimizi, girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı, milletimizin derdine, sevincine ortak olmuş sanatçılarımızı, bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızı, bilimsel çalışmalarıyla ülkemizi geleceğe taşıyan bilim insanlarımızı, toprağı işleyen çiftçilerimizi, aziz Türk milletine, ayyıldızlı Türk bayrağına, cennet Türk vatanına, şerefli Türk devletine sevdalı herkesi şükranla anıyorum.

Ne tam bağımsızlık iddiamızdan, ne muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimizden vazgeçeriz. Ne içerden, ne dışardan bu ülkeye diz çöktürmeye kalkanlara izin veririz. Ne kimseye boyun eğer, ne kimsenin peşinden gideriz. Kendi göbeğimizi kendimiz keser, kendi yolumuzu kendimiz çizeriz. Biz Türk milletiyiz. Tarihin en şerefli milletiyiz. Kıtalara adaletle, merhametle hükmettik. Mazlumlara el uzattık, mahzunlara, masumlara hep biz sahip çıktık. Bugün hak, hukuk tanımayan kuvvet sahipleri de, elbet yarın bizden yine adalet ve merhamet talep edecekler. Daha adil bir dünyayı biz kuracağız. Yeryüzünün çocuklarını neşeyle yeniden biz buluşturacağız.”