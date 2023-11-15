Eksim Enerji, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji üreticilerinden biri olma yolunda ilerliyor

Eksim Enerji Üst Yöneticisi Arkın Akbay, şirket portföyünde 2029’a kadar enerji projelerinin planlandığını belirterek, “Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji üreticilerinden biri olma yönünde hızla ilerliyoruz.” dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Akbay, Türkiye’de yaklaşık 467 megavatlık rüzgar kurulu gücü işlettiklerini dile getirdi.

Akbay, ileriye dönük planlanan yenilenebilir enerji projelerinin çoğunun Türkiye’de olacağına işaret ederek, mevcut rüzgar enerji santrallerinin toplam kapasitesini artırmak için hibrit fotovoltaik güneş santralleri yaptıklarını söyledi.

Eksim Enerji’nin, yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) kapsamındaki rüzgar ve güneş ihalelerinde öncü kuruluşlardan olduğunu aktaran Akbay, şöyle devam etti:

“Şanlıurfa’da 150 megavat elektrik gücündeki güneş santralimizin inşaatı aşamasındayız. Aynı zamanda Karaman, Yozgat, Bingöl, Şırnak, Amasya ve Mardin’de 260 megavat rüzgar projelerimize devam ediyoruz. Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinde yaklaşık 520 megavatlık kurulu gücü önümüzdeki dönemlerde lisans süreci tamamlanınca hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yurt dışında, Gürcistan’da, Ukrayna’da, Romanya’da ve Arnavutluk’ta proje geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor.”

Akbay, şirket olarak çoğunlukla rüzgar enerjisi ve hidroelektrik santrallerine odaklandıklarını belirterek, “İnşa halinde olan ve 2024-2025 yıllarında devreye girecek 700 megavatlık yatırımımız devam ediyor. 2026’da inşaata başlanacak 250 megavatlık projemiz var. 2027-2029 arası da planlı. Yaklaşık 800 megavatlık kurulu gücü de çeşitli alanlarda planlıyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisi ağırlıklı ve Türkiye ağırlıklı olmak kaydıyla portföyümüzü genişletiyoruz. Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji üreticilerinden biri olma yönünde hızla ilerliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yenilenebilirde yatırım iştahımız yüksek”

Akbay, deniz üstü rüzgar enerjisi santrali projelerinin planlama ve inşaat süreçlerinde belli standart oluşturulması gerektiğine dikkati çekerek, “Uluslararası uygulamalardan öykünmek ve bunu Türkiye’nin şartlarıyla, değerleriyle uygun hale getirmek istiyoruz.” dedi.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli olduğunu vurgulayan Akbay, emisyonların başında fosil kaynaklardan enerji üretiminin geldiğini söyledi.

Akbay, sözlerini şöyle tamamladı:

“İklim değişikliğini bir an önce durdurmamız gerekiyor çünkü kuraklık tehlikesi ve gıdaya ulaşamama, refahı doğrudan etkileyecek unsurlar. O yüzden duramayız. Yatırım iştahımız çok yüksek. Bize düşen görevin karşılığını vermeye hazırız. Doğanın dengesini geri getirmeliyiz. Herkese düşen görevler var. Bunu en ekonomik şekilde yapmalıyız. Toplumun refahını artırmamız gerekiyor. Havadaki karbondioksit oranı arttığında sağlığınıza da etkisi var. Belki bu elektrik maliyeti olarak görünmüyor ama dolaylı maliyetlerden insanların refahını etkiliyor. O yüzden yenilenebilir dönüşümünü hızla hayata geçirmemiz lazım.”