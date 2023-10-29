Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

28,25320.2%
29,92420.22%
1.817,180,02%
7706.410,02%
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1799 lira 97 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 36,35 artışla 1 milyar 233 milyon 494 bin 438 lira oldu
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 13.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 02.00 ve 04.00’te 1799 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 460 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 498 lira 17 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 625 lira olarak kayıtlara geçti.
DÜNYA29 Ekim 2023
DÜNYA29 Ekim 2023
DÜNYA29 Ekim 2023
DÜNYA29 Ekim 2023
DÜNYA29 Ekim 2023
DÜNYA29 Ekim 2023
DÜNYA29 Ekim 2023
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