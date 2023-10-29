Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1799 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 36,35 artışla 1 milyar 233 milyon 494 bin 438 lira oldu

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 13.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 02.00 ve 04.00’te 1799 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 460 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 498 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 625 lira olarak kayıtlara geçti.