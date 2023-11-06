Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

28,44310.18%
30,54680.13%
1.819,540,08%
7705.990,08%
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 435 lira 13 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 137,3 artarak 1 milyar 77 milyon 949 bin 825 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 8.00, 9.00 ve 15.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 00.00’da 435 lira 13 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 100 lira 9 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 1594 lira 98 kuruş, en düşük 12 lira 34 kuruş olarak kayıtlara geçti.
DÜNYA06 Kasım 2023
DÜNYA06 Kasım 2023
DÜNYA06 Kasım 2023
DÜNYA06 Kasım 2023
DÜNYA06 Kasım 2023
DÜNYA06 Kasım 2023
DÜNYA06 Kasım 2023
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