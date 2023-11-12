Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

28,55900.3%
30,54840.3%
1.776,88-0,79%
7771.34-0,79%
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1228 lira 70 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 49 artarak 1 milyar 179 milyon 378 bin 604 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00-18.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 03.00’te 1228 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 39 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 104 lira 55 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 676 lira 99 kuruş, en düşük 500 lira olarak kayıtlara geçti.
DÜNYA12 Kasım 2023
DÜNYA12 Kasım 2023
DÜNYA12 Kasım 2023
DÜNYA12 Kasım 2023
DÜNYA12 Kasım 2023
DÜNYA12 Kasım 2023
DÜNYA12 Kasım 2023
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