Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede – Son Dakika

28,70230.06%
31,4093-0.04%
1.824,61-0,08%
7853.36-0,08%
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1150 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 61,3 artarak 1 milyar 267 milyon 793 bin 869 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00’de 2 bin 700 lira, en düşük saat 06.00’da 1150 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin lira 120 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin lira 177 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 648 lira, en düşük 580 lira olarak kayıtlara geçti.
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
DÜNYA19 Kasım 2023
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