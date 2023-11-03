Elon Musk şirketi Tesla, eski otomobil şirketlerine göre sektörde oldukça yeni bir konumda. Buna rağmen şirket, dünya piyasasına baktığınızda oldukça yüksek bir konumda yer alıyor. Bununla birlikte Elon Musk ve Tesla yatırımcıları bu değer karşılığının altı katına çıkacağını düşünüyor. İşte detaylar!

Elon Musk, Tesla’nın 4 trilyonluk şirket olacağına inanıyor!

Otomobil dünyasındaki şirketler arasında genç olan ancak dünya piyasasında önemli bir yere sahip olan Tesla, her geçen gün artış gösteriyor. Bununla birlikte Elon Musk ve Tesla yatırımcıları şirket değerinin altı katına çıkacağını öngörüyor.

Bugüne kadar Elon Musk, Tesla’nın piyasadaki değeri hakkında birçok açıklama yaptı. Bu açıklamaların en dikkat çekeni ise Ekim 2022 tarihinde meydana geldi. Musk, Tesla’nın Saudi Aramco ve Apple toplamından daha değerli hale geleceğini belirtti.

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Elon Musk’ın bu açıklamayı yapmasından sonra şirket hisseleri yüzde 4’lük bir düşüş yaşadı. Bunun yanı sıra ünlü ismin İsrail ve Filistin hakkında yaptığı son açıklamalar da yine şirketin hisselerinde yüzde 17’lik düşüş oluşmasına neden oldu.

Buna rağmen Musk ve yatırımcıları ilerleyen dönem için büyük hedefler peşinde. Uzun zamandır Tesla yatırımcısı olan Ran Baron ise şirketin 4 trilyon dolarlık bir şirket haline gelebileceğine inandığını ifade etti. Şirketin bunu gerçekleştirmesi için de yalnızca otomobil üreticisi ve batarya şirketi olmasını yeterli olmadığını da ekledi.

Öte yandan Elon Musk da bu fikre katılıyor. Ancak tüm bu hedeflerin gerçekleşmesi için Tesla’da her şeyin mükemmel şekilde olması lazım. Şirketin bugünkü piyasa değeri ise yaklaşık 670 milyar dolar seviyesinde yer alıyor. Bu da rakibi Toyota’nın yaklaşık üç katı oluyor.

Peki, siz Elon Musk Tesla değer açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirket hedefine ulaşabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!