Emekli Tümgeneral Bekir Sıtkı Özdeğirmenci Afyonkarahisar’da defnedildi

Vefat eden emekli Tümgeneral Bekir Sıtkı Özdeğirmenci, Afyonkarahisar’da toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı vefat eden Özdeğirmenci için Paşa Camii’nde askeri cenaze töreni gerçekleştirildi.
Özdeğirmenci’nin cenaze namazını İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı.
Törene Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, protokol üyeler ve askeri erkan katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Özdeğirmenci’nin naaşı konulduğu top arabası ile askerlerin nezaretinde Kocatepe Asri Mezarlığına götürülerek defnedildi.
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