Emet Belediyesi Keçi Sütü ve Peynir Üretimini Teşvik Ediyor

Kütahya’nın Emet Belediyesi, “Keçi Belediyeden, Süt Köylüden, Peynir Kooperatiften” adlı projesinde üretici sayısını artırarak keçi sütü ve peyniri üretimini teşvik etmeye devam ediyor.

Zafer Kalkınma Ajansı’nın destek vermesiyle başlayan proje, 3. yılında büyümeye devam ediyor. İlk aşamada 26 aileye bin 30 keçi dağıtarak projeyi hayata geçiren Emet Belediyesi, bu projeye başvuran 35 aileden 26’sına sürü sayısını 100’e tamamlamaları için keçi verdi. Belediye, 5 yıllık bir süreç içinde dağıttığı hayvanların yüzde 20’sini geri alarak diğer üreticilere dağıtmaya devam ediyor. Geçen yıl 200 keçi geri alındı ve 5 aileye dağıtıldı. Bu yıl ise geri toplanan 200 keçi, 4 aileye dağıtıldı. 5 yıllık süreç boyunca her üreticiden yıllık yüzde 20 hayvan geri alınmaya devam edilip yeni ailelere dağıtılacak.

Emet Belediyesi hayata geçirdiği proje ile keçi sütü üretimini artırarak keçi peyniri üretimini teşvik etmeyi hedefliyor. Ayrıca, belediye markalaşma yolunda ilerlerken, kendi mandırasını kurma çalışmalarını sürdürüyor. İlçe sanayisinde kurulan üretim atölyesi mandıraya dönüştürülürken, teknik makine ve ekipmanlar ise tedarik ediliyor.

“Emet için keçi peyniri bir değerdir”

Emet için keçi peynirinin bir değer olduğuna dikkat çeken Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Her yıl yüzlerce insanımız keçi peyniri bulma telaşına girer. Üreticilerimiz peynir yetiştirmek için uğraş verir. Bu noktada üretimi artırarak hem üreticiye hem de tüketicilere destek için projemizi hayata geçirdik. Şimdi de mandıramızın kurma çalışmalarına başladık. Mandıramızda keçi peyniri üretimi yanı sıra, büyükbaş hayvan üreticilerimizin sütlerini de toplamayı planlıyoruz. Emet için bu projenin büyük bir önemi var ve bakanlığımızın örnek proje olarak gösterdiği projemize emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Keçi peyniri projesi nasıl işliyor?”

Toplam 1 milyon 350 bin TL değerindeki keçi peyniri projesinin yüzde 77.78’i hibe olarak alındı. Proje, 25 kişinin sürülerinin en az 100’e çıkartılmasına destek vermeyi amaçlıyor. Emet Belediyesi, şu ana kadar 35 aileye bin 430 keçi dağıtarak projeyi uygulamış durumda. Keçi verilen aileler, keçi sütlerini belediyeye satarak katkı sağlıyor. Belediye, topladığı sütleri mandırada işleyerek keçi peynirine dönüştürüyor. Projeye devam edilerek mandıra kurulması planlanıyor. – KÜTAHYA