Erdemir, Tuluyhan Uğurlu konseri ile Cumhuriyet’in 100. yılını kutladı

Yeniden inşa ettiği 2’nci Yüksek Fırını ‘Zübeyde’yi Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 29 Ekim tarihinde devreye alan Erdemir, Tuluyhan Uğurlu konseri ile kutlamalarına devam etti.

OYAK’ın Maden Metalürji Şirketlerinden Erdemir, Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümünü ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu’nun konseri ile kutladı. Uğurlu’nun ‘Mustafa Kemal Atatürk’, ‘Güneşin Askerleri’ ve ‘Senfoni Türk’ isimli eserlerini seslendirdiği konser, 30 Ekim 2013 tarihinde Erdemir Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Şirket çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği konsere aynı zamanda yerel protokol üyeleri de katıldı.

Konser boyunca sahne arkasına yansıtılan görüntüler eşliğinde gerçekleştirilen piyano resitalinde, Türk sanayinin lokomotiflerinden biri olan Erdemir anlatıldı. 1965 yılında üretim yolculuğuna başlayan Erdemir’in, dünyanın en büyük demir-çelik üreticileri arasına girmesini sağlayan başarı hikayesi tarihi fotoğraflar eşliğinde ekrana yansıtıldı. Cumhuriyetin 100’üncü yılında Erdemir tarafından Türk sanayisine kazandırılan ‘Zübeyde’ isimli yeni Yüksek Fırın’ın görüntülerinin yer aldığı bölüm ise, konserin en ilgi çekici anlarından biri oldu.

Tuluyhan Uğurlu konserinde, Kurtuluş Savaşı’nın havacı ve demiryolcu kahramanları da ekranlara getirildi. Cumhuriyet’in kurulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ekonomi ve sanayiye bakışının işlendiği görüntülerde, Atatürk’ün açtığı fabrikalar, ilk demir çelik fabrikasının kuruluşu ve ağır sanayide atılan ilk adımlar görüntülerle izleyicilere aktarıldı. İlk bölümde ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölmeden 57 gün önce hasta yatağında Celal Bayar ve Afet İnan ile yaptığı toplantıda ortaya konulan 26 yeni yatırım projesi de anlatıldı. – İSTANBUL