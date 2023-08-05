Esenyurt’ta Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

ESENYURT’ta Hadımköy gişelerinde 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.40 sıralarında Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halinde olan bir sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araca çarptı. O sırada trafiğin de yoğun olmasının etkisiyle arkadan gelen 2 araç daha kaza yapan araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan 4 araçtan 3’ü kullanılamaz hale geldi.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü. Araçların götürülmesinin ardından yol trafiğe açıldı.
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