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Etimesgut’ta yapılan operasyonda 5 tabanca ele geçirildi

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Ağustos 8, 2023 04:59
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ANKARA’nın Etimesgut ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortak düzenlediği operasyonda 5 adet tabanca ele geçirildi. A.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi’nde, dün saat 18.30’da, silah satışı yapılacağı istihbaratı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda A. K. isimli kişinin üstünde ve çantasında; 3 adet 9 mm çapında, 2 adet de 7.65 mm çapında olmak üzere toplamda 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 5 adet tabanca şarjörü ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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