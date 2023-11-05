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Son Güncelleme: 05.11.2023 15:11
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün borcu 8 milyar 276 milyon TL olarak açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Kalamış’taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Toplantıda sarı-lacivertlilerin güncel borcu 8 milyar 276 milyon TL olarak açıklandı.
OCAK-MAYIS ARASINI KAPSIYOR
Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yaptığı açıklamada, denetimin 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.
TOPLAM VARLIK 2 MİLYAR 760 MİLYON
Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 871 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 405 olduğunu ifade etti. Fenerbahçe’nin toplam borcu ise 8 milyar 276 milyon lira olarak açıklandı. Vodina, kulübün toplam varlığının da 2 milyar 760 milyon lira olduğunu belirtti.
DÜNYA05 Kasım 2023
DÜNYA05 Kasım 2023
DÜNYA05 Kasım 2023
DÜNYA05 Kasım 2023
DÜNYA05 Kasım 2023
DÜNYA05 Kasım 2023
DÜNYA05 Kasım 2023
Fenerbahçe’nin toplam borcu 8 milyar 276 milyon TL
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