DOLAR

28,2796

0.3%
EURO

29,8695

0.26%
ALTIN(gr)

1.813,28

-0,20%
BİST 100

7706.41

-0,20%
Son dakika haberleri
Anasayfa / Ekonomi / G7 Ticaret Bakanları, Ekonomik Baskılara Karşı Ortak Çabaları Artırmayı Taahhüt Etti
  • Cumrapostasi.com
  • Ekonomi
  • G7 Ticaret Bakanları, Ekonomik Baskılara Karşı Ortak Çabaları Artırmayı Taahhüt Etti

G7 Ticaret Bakanları, Ekonomik Baskılara Karşı Ortak Çabaları Artırmayı Taahhüt Etti

ABONE OL
Ekim 30, 2023 05:11
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

G7 Ticaret Bakanları, artan ekonomik baskılara karşı ortak çabaların artırılmasını taahhüt etti.

G7 Ticaret Bakanları, Japonya’nın Osaka kentinde yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre Bakanlar, son dönemde artan ekonomik baskılara karşı ortak çabaların artırılmasını taahhüt etti.

Ticareti gereksizce kısıtlayan tedbirlerin yürürlükten kaldırılması çağrısı yapan Bakanlar, nadir elementlere yönelik ihracat tedbirlerini endişeyle izlediklerini bildirdi.

Bakanlar, yarı iletkenler ve bataryaları kapsayan dayanıklı tedarik zincirleri oluşturulmasında işbirliğini artırma ve bu amaçla G7 içinde ve dışında güvenilir ortaklarla çalışılması konusunda anlaşmaya vardı.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.