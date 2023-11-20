Garanti BBVA, tüzel müşterilerine uzaktan müşteri olma hizmetini sunuyor

Garanti BBVA, bireysel müşterilerine sunduğu dijital kanallar ile uzaktan müşteri olma hizmetini tüzel müşterilerinin kullanımına açtığını duyurdu.

Dijital ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Garanti BBVA, bireysel müşterilerine sunduğu dijital kanallar ile uzaktan müşteri olma hizmetini tüzel müşterilerinin kullanımına da açtı. Yapılan açıklamaya göre, kolay, hızlı ve güvenilir şekilde uzaktan banka müşterisi olmak isteyen tüzel kullanıcılar, Garanti BBVA Mobil üzerinden uygulamayı indirdikten sonra “Müşterimiz Olun” adımlarını tamamlayarak şubeye gitmeden müşteri olabilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, “Banka olarak, tüzel müşterilerimiz için dijital bankacılıkta her geçen gün yeni özellikleri devreye alıyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında bireysel müşterilerimize sunduğumuz uzaktan müşteri olma hizmetini tüzel müşterilerimizin de kullanımına sunduğumuz için mutluyuz. Türkiye’de dijital bankacılıkta ilklere imza atmış, yenilikçi stratejisiyle her dönem öncü rol üstlenmiş Garanti BBVA olarak, şirketlerimizin şubeye gitmesine gerek kalmadan mobil uygulamamız üzerinden kolay ve güvenilir şekilde banka hesabı açmasına imkan sağlıyoruz. Dijital kanallarımızı işlem ve ürün başvurusu yapılan bir platformun ötesinde müşterilerimizle her noktada akıllı etkileşim kuran ve ihtiyaçlarına anında cevap veren bir yapıda kurguluyoruz. Teknolojik altyapımızdan aldığımız güçle, tüzel müşterilerimizin Garanti BBVA konforunu her geçen gün daha fazla yaşayacaklarına inanıyoruz. Kobi, Esnaf ve diğer tüzel müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için dijital kanallarımızdaki ürün ve servisleri geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. – İSTANBUL