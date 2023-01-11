“GAZETECiLiK ONURLU BiR MESLEKTiR”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, toplum hayatında gazetecilerin üstlendiği sorumluluğun önemli olduğunu belirten Başkan Erkoyuncu, “Gazeteciler, zor ancak son derece önemli bir görevi fedakârca ifa etmektedirler. Bu zorluğun ve fedakârlığın bilincinde olduğumuzu, özellikle belirtmek istiyorum.

Bulundukları bölgenin kalkınması ve gelişimine, sağduyu ile görevini ifa eden gazetecilerimizin yapacağı katkı, kalkınmayı inşa mesabesindedir. Bu hem sosyal ve ekonomik olaylar için hem de elbette üretim için göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.

Değerli gazetecilerimizin, birçok görevde, gazeteci kimlikleri ile ayakta durma kararlılığı ile kalemlerine ve mesleklerine sahip çıkarak ve asla gazeteci kimliklerinden taviz vermeden geçmişlerinden devraldıkları mirasa sahip çıktıklarını, aynı kararlılığı, zorluklarla ve imkansızlıklarla mücadele noktasında yaptıkları işin bilincinin oluşturduğu motivasyonla devam ettirdiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz.

Bugün dünya üzerinde medyanın nasıl bir fonksiyon üstlendiğini bilmeyen hiçbir kesim yoktur. Bu bilinç doğrultusunda iyiler kadar kötülerinde olduğu dünyamızda enformasyonu yer yer de bir dezenformasyon olarak ortaya koyanlarda olabilir.

Devlet ve millet hayatının can damarlarını haber, araştırma, yazı ve yorumlarıyla sürekli açık tutan, damarların çift taraflı çalışmasını sağlayan gazeteciler; zor, meşakkatli, mesuliyeti yüksek ancak bir o kadar onurlu, bir o kadar kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Çünkü bu meslek, üstlendiği işlev itibarıyla zorluklar ve yokluklar karşısında yıkılmaz, eğilmez bir irade, hak terazisinden sapmayan bir vicdan, yüksek bir karakter gerektirir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” dedi. B.BAYRAM