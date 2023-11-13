Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 10 indirim yapacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GASKİ Genel Kurulu için toplanan mecliste, suda yüzde 10 indirime gitme kararı aldıklarını açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı Dönem Toplantısı’nın birinci birleşimi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında toplanan meclis’te toplamda 49 madde görüşüldü.

Toplamda yüzde 37 indirime gidilmiş oldu

Meclis gündem toplantısı sonrası GASKİ Genel Kurulu 2’nci Olağan Toplantısı’nın Birinci Birleşimi’ne geçildi. Birleşimin ana konusu içme suyunda yapılacak indirim oldu. Bu bağlamda daha önce yüzde 27 oranında indirimin yapıldığı suda, yüzde 10’luk bir indirim daha yapılacağı müjdelendi.

Düztepe’ye gençlik merkezi yapılacak

Mecliste, Büyükşehir Belediyesi ile 6 Şubat Dayanışma Derneği ortaklığında Düztepe’ye yapılması planlanan gençlik merkezi meclis üyelerinin de oylarıyla karara bağlandı. 2024 yılının şubat ayında faaliyete geçmesinin hedeflendiği gençlik merkezi öğrencilere etüt ve birçok farklı branşta eğitim imkanı sağlayacak.

Başkan Fatma Şahin, ilgili maddeye ilişkin yaptığı açıklamada, gençlik merkezinin yapımına maddi destek sağlayan yurt dışından birçok gönüllünün de ortak olduğunu belirterek, “Bu sürecin başlatılmasında 6 Şubat Dayanışma Derneği’nin gençlik merkezinin ismi konusunda bizlerden bir talebi oldu. Bu doğrultuda merkezin isminin 6 Şubat olmasında karar kıldık” diye konuştu. – GAZİANTEP