GAZİLER GÜNÜ 101. YILI KUTLANDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesinin verilişinin 101. Yıl dönümü ile aziz vatanımız uğruna yüreğini ve cesaretini ortaya koymuş, kahraman gazilerimizin “19 Eylül Gaziler Günü” Çumra Kaymakamlığı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programla kutlandı.

Çumra Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Saliha Onbaşı Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerince Çumra Hükümet Konağı bahçesinde organize edilen program saat: 10.00’da, aziz şehitlerimiz ve Ata’nın huzurunda 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Törene İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Alagöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, daire amirleri, merkez okul müdürleri, çok sayıda askeri personel ve Gaziler katılım gösterdi. Kaymakamlık çelenkini İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Çumra Belediyesi çelenkini ise Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Alagöz, Atatürk büstüne sundu. Program, Saliha Onbaşı Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Safiye Han Kubat’ın günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını yapmasıyla sona erdi.

A.ARAN