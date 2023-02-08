GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3419’a yükseldi. 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde toplam 20.534 kişi de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün sabahki bilgilendirme toplantısında “Şu ana kadar 312 artçımız mevcut. Bunların 6 ve üzeri olan 3 depremimiz var. 24 deprem de 5 ve 6 arasında” dedi.

Şimdiye kadar enkazdan sekiz binden fazla kişini kurtarıldığını belirten Oktay şöyle devam etti:

“Tüm illerde toplam 12 bin 181 arama kurtarma ekibimiz var. Vinç ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili çok ciddi yol alınmıştır. 500’ü geçti diye biliyoruz, tamamı sahada. Bu sabah itibarıyla hava araçlarını kullanma şansımız arttı.

“4 bin 191 iş makinesi sahada. Özellikle Adana Havalimanı lojistik üssü haline dönmüş durumda. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman’a sevk ediyoruz. Hava şartları bozmazsa ilave ekipleri sahaya göndereceğiz.

“14 ülkeden 3 bin 294 personel geldi. İlgili yerlere sevk aşamasında. Barınmada tüm Türkiye çapında çadırlarımız ve battaniye, yatak, mutfak setleri, yastık çarşaf setleri sahaya iletilmeye çalışılmakta. Tipiden dolayı yolların yoğun şekilde kapanıyor olmasından kaynaklı, havayolu aracılığıyla ihtiyaçların intikalini önceliklemiş durumdayız.”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da depremlerde şimdiye kadar 5 bin 575 bina yıkıldığını, yıkıldığı ihbarı yapılan bina sayısının ise 11 bin 302 olduğunu söyledi.

Tatar’ın verdiği bilgiye göre 10 gemi İskenderun Limanı’ndan yaralıları hastanelere sevk ediyor. 85 araç kent ve ilçe merkezlerinde beslenme hizmeti veriyor.

YARDIM İÇİN TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından çeşitli şehirlerden giden arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yardım gönüllüleri deprem bölgesine hareket etti. İstanbul’dan arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen gönüllü vatandaşlar İstanbul Havalimanına akın etti.

Öte yandan Türkiye genelinde belediye, sivil toplum kuruluşları, iş adamları öncülüğünde toplanan ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu başta olmak üzere bot ve mont, atkı, bere, eldiven, yağmurluk, çocuk bezi, hijyenik ped, termal içlik, (her yaş ve cinsiyete göre), kar maskesi, powerbank, kuru bakliyat, arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek fener ve teknik ekipman gibi gıda ve ihtiyaç malzemeleri tırlarla afet bölgesine yönlendirildi. F.ÖZKAN