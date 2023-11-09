GTB Akademi, İşletmelere E-Ticaret Eğitimi Verdi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Akademi tarafından, kendi iş alanlarına uygun e-ticaret modeli oluşturmak isteyen işletmelere yönelik ‘E-Ticaret Eğitimi’ düzenlendi. Prof. Dr. Hanifi Murat Mutlu tarafından verilen eğitimde, katılımcılara Türkiye’de ve dünyada e-ticareti etkileyen faktörler ile küresel ekonomik trendler hakkında bilgiler verildi.

GTB üyesi işletmelerin sektörel alanda ihtiyaç duydukları eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek, bu konuda destekleyici çalışmalar yürüten GTB Akademi, eğitimler serisini ‘E-Ticaret’ ile sürdürdü. GTB üyesi işletme temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen eğitim programında, Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Hanifi Murat Mutlu, katılımcılara geleneksel ticaret ile e-ticaret arasındaki farkları anlatarak, e-ticaret müşteri türleri, ödeme yöntemleri, ürün yönetim süreci ile e-ticaret operasyonlarında lojistik ve taşımacılık konuları hakkında bilgiler verdi.

E-ticareti diğer ticaret yöntemlerinden ayıran temel özelliğin tarafların fiziki olarak bir araya gelmeden bir ürün veya hizmetin satışını veya alımını internet aracılığıyla yapmaları olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hanifi Murat Mutlu, yaptığı konuşmada, son yıllarda dijitalleşmede atılan hızlı adımların e-ticareti dünyada ekonomilerin itici gücü haline getirdiğini ifade etti.

E-ticaret müşteri türleri

Eğitimde, e-ticaret müşteri türleri hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mutlu, müşteri türlerinin Sörfçüler, Araştırmacılar, Odaklanmışlar, İndirim Odaklılar ve Dürtüsel Müşteriler olmak üzere 5 farklı gruptan oluştuğunu söyledi. E-ticaret ürün ve tedarik yönetim süreçleri ile ilgilide bilgi aktarımında bulunan Prof. Dr. Mutlu, “Ürün yönetimi, bir organizasyondaki ürünlerin tasarlanması, planlanması, geliştirilmesi, test edilmesi ve üretime alınması süreçlerinin yanı sıra ürün portföyü içerisinde yer alan her bir ürünü karlılık ve verimlilik açısından inceleyerek hangi ürünlerin kalması veya çıkarılması gerektiği faaliyetlerini içermekte. Tedarik yönetim süreci ise genellikle üç yönteme dayalı olarak yapılmakta. Bunları geleneksel ürün tedarik yöntemi, XML ile ürün tedarik yöntemi ve Dropshipping ile ürün tedarik yöntemi olarak adlandırabiliriz” ifadelerini kullandı.

Lojistik ve taşımacılık

E-ticaret operasyonlarında lojistik ve taşımacılık konuları ile e-ticaret lojistiği ve geleneksel lojistik arasındaki farklılıklara da değinen Prof. Dr. Mutlu, “Çevrimiçi perakende talebi ve hızlı teslimat için artan tüketici ihtiyaçları, küresel e-ticaret lojistik pazarının 2020’de yüzde 27,3 oranında büyümesine sebep olmuştur. Küresel e-ticaret lojistik pazarının 2020-2025 arasında yüzde 8,6’lık yıllık bileşik büyüme göstermesi beklenmektedir. E-ticaret lojistiği, geleneksel lojistikten bazı farklılıklar göstermektedir. Geleneksel perakende ticaretin aksine, online alışveriş, sadece nihai müşteriye yapılan teslimat sürecini değil, aynı zamanda müşteri tarafından iade edilmek istenen malların süreçlerini de içermektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Mutlu, konuşmasının son bölümünde ise yapay zeka teknolojisinin e-ticarete etkilerini değerlendirerek, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. – GAZİANTEP