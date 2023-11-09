DOLAR

28,5095

0.18%
EURO

30,5522

0.1%
ALTIN(gr)

1.784,77

0,09%
BİST 100

7756.18

0,09%
Son dakika haberleri
Anasayfa / Ekonomi / Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi’ne 312 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşmaları İmzalandı
  • Cumrapostasi.com
  • Ekonomi
  • Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi’ne 312 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşmaları İmzalandı

Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi’ne 312 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşmaları İmzalandı

ABONE OL
Kasım 9, 2023 12:41
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

GUANGZHOU, 9 Kasım (Xinhua) — Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi’ne yönelik yatırımı teşvik etkinliğinde yaklaşık 2,24 trilyon yuan (yaklaşık 312 milyar ABD doları) değerinde toplam 859 adet yatırım ve ticaret anlaşması imzalandı.

Guangdong, Hong Kong ve Makao yönetimlerinin birlikte düzenlediği etkinliğe ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi dünyanın birçok ülkesinin önde gelen şirketleri, meslek kuruluşları ve ticaret birlikleri katıldı.

Organizatörün Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre yeni nesil elektronikler, yenilenebilir enerji, ileri materyaller, yeşil petrokimyasallar ve yapay zeka gibi alanlara yayılan projelerin, bölgenin modern endüstriyel çerçevesini ve yüksek kaliteli büyümesini desteklemesi bekleniyor.

Guangdong-Kuzey Amerika temiz teknoloji oturumu ABD’li iş dünyası liderlerini kendine çekerken, etkinlikte temiz enerji girişimleri vurgulandı.

ABD-Çin Temiz Teknoloji Merkezi Kurucusu ve İcra Direktörü Feng An, Çin’le ABD arasında temiz teknoloji, temiz enerji ve iklim teknolojisi alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu belirterek, bu sektörlerde işletme büyümesinde bir patlama yaşanacağı öngörüsünde bulundu.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.