Hakkari’de Uzman Eller Projesi Tanıtıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde “Uzman Eller Projesi”nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yüksekova Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde yapılan toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, projeyle ülkedeki tarımsal üretimin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Hakkari’nin tarım ve hayvancılık bakamından önemli bir kent olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

“Bugün de güzel bir projenin tanıtım ve sonuçlarını hep beraber istişare etmek için toplandık. Uzman Eller Projesi’nin temel dinamiği genç istihdamına katkı sunmaktır. Eğitim alan arkadaşlar sahada üretim potansiyelini geliştirip üretime katkı sunacak. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Konuşmaların ardından proje kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan üreticilere çekleri verildi.

Uzman Eller Projesi kapsamında 66 projenin her biri için yüzde 100’ü hibe 16 milyon 500 bin destek liralık destekleme ödemesi yapılacak.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Furkan Berber, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İl Tarım Müdürü Mehmet Asım Şen, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Emin Yiğit, STK temsilcileri, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.