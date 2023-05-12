HASAN KILCA: ÇOCUKLARIMIZIN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİMİNE KATKI SUNUYORUZ

Selçuklu Belediyesi kırsal mahallelerde kalkınmanın ve hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla pilot bölge olarak belirlenen Eğribayat Mahallesinde arı yetiştiriciliğine destek oluyor.

Belediye tarafından arıcılık eğitimi alan üreticilere kovan ve arı desteği sağlanacak.

Selçuklu Belediyesi kırsal mahallelerde arıcılığın geliştirmesi ve üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla pilot bölge olarak seçilen Eğribayat Mahallesinde halk eğitim ile koordineli olarak arı yetiştiriciliği kursu açtı. Eğribayat Mahallesi Sosyal Tesislerinde 24 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’a kadar devam edecek olan arıcılık eğitimlerinden toplamda 32 kursiyer yaralanıyor. Alanında uzman hocalar eşliğinde üreticilere Arı yetiştiriciliği ve üretim aşamaları hakkında bilgiler veriliyor. Teorik eğitimlerin ardından sahadaki pratik eğitimler de devam edecek.

Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 2023 yılı tarım ve hayvancılığın desteklenmesi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen kursun sonunda katılımcılara Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Arı Yetiştiriciliği Sertifikası verilecek. Ayrıca sertifika almaya hak kazanan çiftçilere Selçuklu Belediyesi tarafından %50 hibeli kovan ve arı desteği sağlanacak. Selçuklu Belediyesi arı yetiştirme konusunda vereceği hibe desteği ile arı üreticiliği yapma konusunda isteklileri arıcılığa teşvik etmeyi böylece hem bölge halkının donanımlı birer çiftçi olması hem de bölgenin istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor.

Eğribayat Muhtarı Nazik,“Belediyemize arıcılığa sağladıkları destek nedeniyle teşekkür ediyoruz”

Eğribayat Muhtarı Ertan Nazik Selçuklu Belediyesi’ne ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya Eğribayat Mahallesi’nde arıcılığa verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Nazik,“ Muğla tarafından bölgemize uzun süredir göçebe arıcılılar geliyor. Eğribayat’ın eski dönemlerde arıcılığın yapıldığı ve saraya, sultanlara bal gönderildiği rivayetlerde hep anlatılıyor. Mahalle sakinlerimizden de arı yetiştiriciliği noktasında talepler vardı, biz de bu talebi başkanımıza ilettik. Sağolsun başkanımız da sıcak baktı ve eğitimler başladı. Devamında da belediyemiz kovan ve arı desteği sağlayacak. Sağlanan tüm katkılar nedeniyle mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Arıcılık eğitimden faydalanan kursiyerler de arıcılığa ilgi duyduklarını ve alacakları eğitimler sonrasında bu işi yapmak istediklerini ifade ederek Selçuklu Belediyesi’ne ve Başkan Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür ettiler.

Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu’da üretimi el birliği ile arttıracağız”

Dünyada tarım ve hayvancılığın stratejik öneminin daha da arttığı bir zaman dilimi içerisinde yer aldığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“Selçuklu Belediyesi olarak faaliyete geçirdiğimiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kırsal mahallerde kalkınmanın arttırılmasına yönelik önemli çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz aylarda Selçuklumuzun kırsal bölgelerindeki ekonomik faaliyetlerini ve üretim verilerini etraflıca değerlendirdiğimiz toplantı sonrasında hem tarım hem de hayvancılık alanında kırsal bölgelerimizin destekleme çalışmalarına hız verdik. Bu bağlamda tarım alanında çiftçilerimize patates ekim aracı tahsis ederken hayvancılık alanında da uzman eğitmenler tarafından çitçilerimize yönelik arıcılık eğitimlerine başladık. Selçuklu Belediyesi olarak eğitimlerini başarı ile tamamlayan çiftçilerimize Arı Yetiştiriciliği Sertifikası vereceğiz. Bunun yanında sertifika almaya hak kazanan çiftçilerimize %50 hibeli kovan ve arı desteği sağlayacağız. Amacımız temel arıcılık eğitim ile işi doğru öğrenen donanımlı üreticiler yetiştirmek ve bölge halkının istihdamına katkı sağlamak. Yaptığımız çalışmalarla üreticilerimize destek sağlayarak kırsal kalkınmayı arttırmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda tüm üreticilerimize bereketli kazançlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

H. BİLGİLİ