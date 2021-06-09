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HASTANE EK BİNASI YAPIMI İÇİN İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

HASTANE EK BİNASI YAPIMI İÇİN İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

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Haziran 9, 2021 05:43
HASTANE EK BİNASI YAPIMI İÇİN İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ
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Çumra Devlet Hastanesinin yanına inşaa edilecek ek bina hakkındaki konuların görüşülmesi için Çumra’nın Siyasi Parti İlçe Başkanları, Meclis Üyeleri,STK temsilcileri, Hastane Yönetimi, Muhtarlar ve Oda Başkanları bir araya geldi.
Hastane yaptırma ve yaşatma derneği tarafından organize edilen toplantıda bodrum katıyla birlikte 4 katlı olarak planlanan ve içerisinde diyaliz ve diş sağlığı merkezi olacak şekilde hizmet verecek ek binanın planlandığı gibi kısa sürede tamamlanmasına destek vermek amacıyla istişarelerde bulunuldu.
İstişare toplantısında konuşan Belediye Başkanı Recep Candan; ‘Çumra’nın sağlık alanında kalite standartlarını arttırmak, halkımızın gereken hizmeti alması ve ihtiyaçlarının karşılanması yönünde verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Biz Birlikte Çumrayız şiarı ile hareket ettiğimiz bu günde katkılarından dolayı tüm katılımcılarımıza Çumramız adına çok teşekkür ediyorum.’ ifadelerini kullandı. A.ARAN

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