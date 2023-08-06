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Hatay’da Konteyner Kentte Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Ağustos 6, 2023 19:13
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde polis tarafından konteyner kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kırıkhan’da bulunan konteyner kentte B.Y’nin sırt çantası içerisinde ve M.G’nin ikametinde yapılan aramada; 31 adet captagon, 6.85 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İki kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. – HATAY
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