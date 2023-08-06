Hatay’da Konteyner Kentte Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde polis tarafından konteyner kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kırıkhan’da bulunan konteyner kentte B.Y’nin sırt çantası içerisinde ve M.G’nin ikametinde yapılan aramada; 31 adet captagon, 6.85 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. İki kişi uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. – HATAY
DÜNYA5 dakika önce
DÜNYA16 dakika önce
DÜNYA27 dakika önce
DÜNYA38 dakika önce
DÜNYA60 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.