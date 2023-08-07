Hatay’da Orman Yangını – Son Dakika

Hatay’da orman yangını
HATAY – Hatay’da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan ekipler müdahale ediyor.
Tahtaköprü Mahallesi’nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 su tankı, 2 helikopter yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin hemen karadan hem de havadan müdahalesi devam ediyor. Aşırı sıcak havanın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerine de yakın olması halkı tedirgin ediyor.
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