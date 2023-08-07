Hatay’da ormanı yakan 3 şüpheli tutuklandı
HATAY – Hatay’da orman yangını çıkaran şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Alınan bilgiye göre, dün merkez Antakya ilçesi Tahtaköprü Mahallesi’nde çıkan orman yangınının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmada orman yangını ile ilgili 4 şüpheli belirlenip yakalandı. Jandarmada yapılan işlemlerin ardından 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Ormanı yakan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 1’i ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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