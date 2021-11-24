“HAYDİ BİL BAKALIM” BAŞLADI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Medeniyet okulu projesi kapsamında ortaokullar arası bilgi yarışması Çumra etabı başladı.İlçemiz Abdülhamit İHO, Yenisu İHO, Alibeyhüyiğü Ortaokulu ve Alemdar ortaokullarının katıldığı ilk yarışmaya Belediye başkanı Recep Candan, İlçe milli Eğitim müdürü Mehmet Altunyaldız, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. Altunyaldız yapmış olduğu konuşmasında “Geçmiş yıllarda ilçemizi temsil eden okullarımız en iyi şekilde temsil etmiş olup ildeki yarışmalarda dereceye girmişlerdir. Bu yılda yine en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Her zaman kültürel ve sportif faaliyetlerde öğrencilerimizin yanında olan belediye baskanımıza ve ekibine teşekkür ederim.” dedi. Belediye başkanı Recep Candan ise “Her zaman eğitimin yanında olduğunu belirterek, ilçenin başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

İlk gün yarışmasında dört okul yarıştı ve Abdülhamithan İHO diğer okullara üstünlük sağlayarak bir üst tura geçti. A.ARAN