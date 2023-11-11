Hepsiburada, Efsane Kasım’da Kia araçlarını satışa sunuyor

Efsane Kasım’a özel alışılagelmişin dışında araba, arsa, tiny house gibi ürünleri de satışa açan Hepsiburada, bu yıl da Efsane Kasım’a Kia’nın Stonic, Sportage, Niro ve Ceed modelleriyle damgasını vuruyor. Hepsiburada, Kia’nın dört modelinin 30’a yakın renklerini 11 Kasım’da saat 11: 00’de Hepsiburada müşterilerine özel fiyat ve fırsatlarla sunacak. İşte detaylar…

Hepsiburada, Efsane Kasım kampanyalarına özel araba satışı gerçekleştiriyor!

Gecen sene Kia’nın Rio, Picanto ve Stonic modelinin satışını yapan Hepsiburada bu Kasım’da da merakla beklenen ve ay boyunca yaptığı indirimlere ek olarak kullanıcılarına sunduğu tüm kampanyalarının yıldızı olan araba satışını 125 araç satışıyla gerçekleştirecek.

Kia’nın 4 farklı modeli, birçok farklı renk seçeneği ile efsane fiyatlarla satışa çıkacak. Bu sene de satışının gerçekleşeceği kampanya günü yine nefesler tutulacak.Kampanyada otomobillerin tüm bedelleri tek seferde kredi kartı veya havale yoluyla ödenecek.

Hepsiburada’dan “Efsane Kasım”: Bugün başlıyor!

Satın alma işlemi, Hepsiburada’dan herhangi bir standart ürün almak kadar kolay ve hızlı olacak. Sipariş sonrasında bayi, müşterilerle iletişime geçerek ruhsat ve diğer işlemler için gerekli evrakları talep edecek.

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