Heyelanın yıktığı, 50 ili ilgilendiren yolun çalışmalarında sona yaklaşıldı

8 Temmuz tarihinde heyelan nedeniyle bir kısmı çöken Karadeniz- Akdeniz Yolu’nda çöken noktaya yapılacak olan köprünün ayakları tamamlandı

Çöken noktada ulaşım, 60 metre uzunluğunda ve 34 metre yüksekliğinde 2 açıklı köprü ile yapılacak

ORDU – Ordu’da 8 Temmuz tarihinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle 50 ili dolaylı olarak ilgilendiren ve ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz yolunda köprü yapımı için başlayan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren, Karadeniz’in kapılarını İç Anadolu ve Akdeniz’e açan, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun Ordu etabında 8 Temmuz tarihinde başlayan ve 3 gün etkili olan sağanak nedeniyle 2 farklı noktada heyelanlar meydana geldi. Ordu’dan Akdeniz’e ulaşımı sağlayan yol üzerindeki Darıcabaşı Tüneli mevkiinde Çağlayan Deresi’nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çökmüştü. Heyelan nedeni ile bir bölümü trafiğe kapanan Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda başlayan onarım çalışmaları ise devam ediyor. İlk olarak çöken nokta ve tünelin ağzı güçlendirilirken, alanda geniş çaplı temizlik yapıldı.

Ulaşım, 60 metre uzunluğunda, 25 metre yüksekliğinde 2 açıklıklı köprü ile sağlanacak

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilk etapta 60 metre uzunluğunda ve 12 metre ayak yüksekliğinde köprü yapılması planlanan alanda, köprü ayağının geleceği zemin yumuşak olduğundan dolayı bu mesafe uzatıldı. Köprü ayağının toplamda 35 metre yüksekliğe ulaştığı alanda ulaşım, 60 metre uzunluğunda 2 açıklıklı köprü ile sağlanacak.

“Yolun hızlı bir şekilde ulaşıma açılmasını istiyoruz”

Mesudiye ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi’nin Muhtarı Muzaffer Demircan, heyelan nedeniyle çöken yolun aktif olarak kullanıldığını söyledi. İnsanların bu yolun yapılmasını beklediklerini kaydeden Demircan, “Hava şartları kötüleştiğinde buranın yerine kullandığımız alternatif güzergah elverişli olmayacak. Bu yolun çok bağlantısı da var. O nedenle hızlı bir şekilde ulaşıma açılması bizler için de iyi olacak” diye konuştu.

Vatandaşlar yolu kullanamadıkları için zorluk çektiklerini, buranın yapılmasını sabırsızlıkla beklediklerini söylediler.