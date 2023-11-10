Hong Kong Hükümeti Büyüme Tahminini Düşürdü

Çin Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde hükümet, bu yıl yüzde 4 ila 5 olarak öngördüğü büyüme tahminini yüzde 3,2’ye çekti.

Yerel hükümetten yapılan açıklamada, revizyonun gerekçesi olarak “dış koşullardaki zorluklar” ve “artan jeopolitik riskler” gösterildi.

Açıklamada, “2023’ün ilk üç çeyreğindeki sonuçlar ve yakın dönemdeki beklentiler hesaba katıldığında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın tüm yıldaki büyüme tahmini, ağustos gözden geçirmesinde tespit edilen yüzde 4 ila 5’ten yüzde 3,2’ye revize edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

Turizmin ve özel tüketimin yılın geri kalanında büyümeyi sürüklemesinin beklendiği belirtilen açıklamada, “Dış koşullardaki zorluklar, artan jeopolitik riskler, sıkı mali koşullar, ihracatı, yatırımları ve harcama beklentilerini olumsuz etkilemeyi sürdürecek.” değerlendirmesi yapıldı.

Hong Kong ekonomisi, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,9, ikinci çeyrekte yüzde 1,5 ve üçüncü çeyrekte yüzde 4,1 büyüme kaydetmişti.